Глава торгового дома "Настюша" стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Директор торгового дома "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово") Юлиан Егоров задержан в рамках дела о невыплате многомиллионного долга по зарплате перед работниками предприятия. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Егоров задержан в одной из московских больниц, где проходил лечение. В настоящее время он переведен под надзор полиции в ГКБ номер 20", - сказал собеседник агентства, не уточнив процессуальный статус задержанного.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов.

Ранее в прокуратуре Москвы "Интерфаксу" сообщили, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей ТД "Настюша", одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье - длительная невыплата заработной платы. По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими сотрудниками, так и перед работниками предприятия превысил 80 млн рублей.

Кроме того, по результатам проверки преображенский межрайонный прокурор возбудил в отношении ТД "Настюша" и его руководителя дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 (невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в отношении руководителя ОАО "Черкизово" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности).

Иванова не назвала имени топ-менеджера, отметив, что сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками организации составила свыше 10 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором ОАО "Черкизово" является Ян Соловьев.

По версии следствия, с августа 2018 по настоящее время гендиректором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, "при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата".

"В офисе компании и по месту жительства генерального директора, бухгалтера компании проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители. В связи с тем, что генеральный директор скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Проводятся допросы сотрудников организации", - сказала Ю.Иванова.