В Кремле объяснили внедрение российского софта в госструктурах важностью киберсуверенности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Переход госструктур на отечественной программное обеспечение является вопросом сохранения суверенности в кибернетической сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами ему напомнил, что поручение о начале перехода на отечественный софт глава российского государства дал еще несколько лет назад.

В связи с этим пресс-секретарю задали вопрос, способна ли Россия обеспечить отечественным софтом, в частности госкомпании, и в чем цель этих действий.

"В первую очередь, это вопрос кибербезопасности и, я бы сказал, киберсуверенности. Мы живем с вами во время, когда в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов. Это, конечно, является неприемлемым. Чтобы спокойно жить вот в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять самодостаточность в ключевых областях", - сказал Песков.

При этом он выразил сомнение в том, что в настоящее время отечественный софт может полностью заменить зарубежное программное обеспечение. "Не думаю. Хотя, конечно, нужно получить точку зрения экспертов, особенно в правительстве, которые занимаются этим вопросом. В связи со сложностью и тем, что еще в некоторых сегментах нужно совершенствовать наш софт, - собственно с этим связано то, что процесс растянут во времени. Хотя, вы знаете, предпринимаются определенные шаги, чтобы дедлайны определить", - сказал Песков.

При этом он назвал "безусловно возможной" замену зарубежного софта отечественными программными продуктами.