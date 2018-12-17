Песков переадресовал Минобороны вопрос о прилете президента Судана в Сирию на Ту-154

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны вопрос журналистов, действительно ли президент Судана Омар аль-Башир прибыл накануне в Дамаск на российском самолете.

"Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что президент Судана прибыл в Дамаск на Ту-154 летного отряда, который обслуживает Минобороны РФ.

"Если вы считаете, что там совершал какие-то перелеты самолет Минобороны, то лучше вам в наше оборонное ведомство обращаться", - добавил он.

Между тем в российском МИД отметили, что визит суданского лидера Омара аль-Башира в Дамаск послужит восстановлению членства Сирии в Лиге арабских государств.

"Приветствуем первый после приостановки членства САР в ЛАГ в ноябре 2011 года визит главы арабского государства в Сирийскую Арабскую Республику и выражаем надежду на то, что его результаты будут способствовать полноформатному восстановлению отношений арабских стран с Сирией, скорейшему возобновлению ее полноценного участия в Лиге арабских государств", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского МИД.

О.аль-Башир посетил с визитом Сирию 16 декабря и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.