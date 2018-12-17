Экс-сотрудник УФСИН в Татарстане получил 9 лет колонии за доставку наркотиков осужденным

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане вынес приговор бывшему сотруднику группы надзора отдела безопасности исправительной колонии N4, пытавшемуся сбыть наркотики осужденным, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

По информации прокуратуры, 27-летний фигурант дела купил 7,93 г марихуаны и 115,33 г гашиша, чтобы потом передать их осужденным. Сотрудник колонии перекинул сверток с наркотиками из окна кабинета на территорию участка N7 внутренней запретной зоны колонии. Однако до адресата этот сверток не дошел.

Свою вину мужчина частично признал. Приговор в законную силу пока не вступил.