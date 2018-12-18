Госдума расширила список уголовных дел, которые можно закрыть при возмещении ущерба

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который расширяет перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба.

Президентский законопроект добавляет к списку таких правонарушений (ч.2 ст. 76.1 УК РФ) преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования и компьютерной информации, и мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Поправки также позволят закрывать после возмещения ущерба дела по статьям о плагиате, нарушении патентных прав, присвоении или растрате, а также причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Кроме того, законом предлагается примечание к статье 145.1 (невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) дополнить пунктом, по которому лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если оно в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию.

Документ также расширяет перечень преступлений, дела по которым могут быть возбуждены по жалобе потерпевшего. Сюда планируется включить дела о незаконном получении кредита, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг), злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законом о ценных бумагах, а также об использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации (статья 201 УК).

В этот перечень также включены преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста.

"Нормы УПК РФ уже относят к делам частно-публичного обвинения аналогичные по характеру преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнении беременной женщины или женщины, имеющей ребенка до 3-х лет. В этой связи представляется целесообразным отнести к такой категории и аналогичные преступления в отношении лиц предпенсионного возраста", - сказал Крашенинников.

Предлагается также запретить такую меру пресечения, как заключение под стражу, для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК (злоупотребление полномочиями), если это деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности.