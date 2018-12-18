Кожемяко вступит в должность губернатора Приморья 20 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Инаугурация Олега Кожемяко, победившего 16 декабря на повторных выборах губернатора Приморского края, состоится 20 декабря, сообщили "Интерфаксу" в администрации региона.

"Церемония начнется в 15:00 на Приморской сцене Мариинского театра", - сказал собеседник агентства.

Избирательная комиссия Приморского края во вторник подписала итоговый протокол, в соответствии с которым самовыдвиженец О.Кожемяко признан победителем повторных губернаторских выборов.

Протоколом утверждены окончательные итоги и явка на прошедших 16 декабря выборах губернатора. За Олега Кожемяко голоса отдали 420 730 или 61,88% пришедших на выборы избирателей, за кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко проголосовали 171 061 или 25,16%. Кандидат от "Партии Роста" Алексей Тимченко получил голоса 35 126 человек или 5,17% избирателей, Розу Чемерис, которая баллотировалась от партии "За женщин России", поддержали 25 854 человека (3,80% от пришедших на выборы избирателей).

Явка на выборах составила 46,35%, в голосовании приняли участие более 680 тыс. избирателей.