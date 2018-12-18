Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Авиалайнер, выполнявший рейс "Пхукет - Екатеринбург", совершил аварийную посадку во вторник днем в аэропорту "Кольцово". "На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР агентству "Интерфакс" уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность гидросистемы. У командира воздушного судна сработал соответствующий датчик.

По словам собеседника агентства, для обеспечения безопасности при совершении посадки в аэропорту дежурили пожарные машины и бригады скорой помощи.

"Жалоб от пассажиров не поступало, за медицинской помощью никто из них не обращался", - добавил он.

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта "Кольцово", рейс ZF-9634 авиакомпании Azur Air штатно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.

"335 пассажиров благополучно прибыли с отдыха из Тайланда. На обеспечение безопасности полета и совершение безопасной посадки ничего не влияло", - уточнил агентству сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.