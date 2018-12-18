Долги по зарплате в РФ в ноябре снизились на 4,3%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 70,4 млн рублей, снизившись за ноябрь на 139 млн рублей, или на 4,3%, сообщил во вторник Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 37,4 млн рублей, по сравнению с 1 ноября 2018 года она снизилась на 143,1 млн рублей (на 4,5%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней составила 33 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября на 4,1 млн рублей (на 14,2%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 8,9 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 ноября на 16,8 млн рублей (на 34,7%), бюджетов субъектов РФ - 18,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с околонулевых значений на 1 ноября, местных бюджетов - 5,6 млн рублей (увеличение на 2,4 млн руб. или на 72,4%).

Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2018 года имелась перед 45,6 тыс. человек, из них 46% - работники обрабатывающих производств, 17% - строительства, 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, по 6% - транспорта и добычи полезных ископаемых.