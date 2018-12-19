Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц на птицефабрике в Приморье

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц на предприятии "ТД Дальневосточная птица" в Приморском крае.

"Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория", в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" подтипа "Н9"", - сообщила в среду пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Отмечается, что этот подтип гриппа является низкопатогенным и не опасен для человека.

Вирус птичьего гриппа был выявлен при проверке сообщений жителей приморского поселка Заводской о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории ООО "ТД Дальневосточная птица". Специалисты обнаружили место незаконного захоронения птицы, образцы были направлены для исключения инфекционных заболеваний кур.

Требованием государственной ветеринарной инспекции Приморского края введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики ООО "ТД Дальневосточная птица".

Руководство птицефабрики совместно с КГБУ "Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" утвержден план мероприятий по устранению инфекции.