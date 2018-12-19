Жительница Челябинской области убила своего годовалого сына из мести мужу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы села Ларино Уйского района (Челябинской области), убившей своего годовалого сына, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, молодая мать днем во вторник нанесла ребенку несколько ударов ножом, а затем сообщила о преступлении своим родственникам и родным мужа.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В свою очередь руководитель следственного отдела по Чебаркулю Виталий Александров пояснил агентству "Интерфакс", что в среду суд изберет меру пресечения подозреваемой.

"Женщина находилась дома вдвоем с сыном, ее муж в это время был на работе в отъезде. Мы направили ходатайство об аресте, заседание суда состоится сегодня. Также будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза",- сказал Александров.

В настоящее время подозреваемая находится в СИЗО.

Между тем информированный источник уточнил агентству, что у молодой пары были семейные конфликты.

"Родственники рассказали, что она якобы не раз угрожала мужу, что расправится с ребенком, если он не изменит поведение", - отметил собеседник агентства.