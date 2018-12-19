Правительство РФ присудило премии в области СМИ за 2018 год

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, главред проекта "Арзамас" Филипп Дзядко и журналисты "Новой газеты" Галина Мурсалиева и Ольга Боброва получили правительственные премии в области СМИ.

Всего лауреатами премии стали 14 человек. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано в "Российской газете" в среду.

Там сообщается, что Кондратьев получил премию "за персональный вклад в развитие средств массовой информации". Дзядко премия присуждена "за создание некоммерческого просветительского проекта "Arzamas.academy", посвященного гуманитарному знанию". За создание летописи развития науки и технологий и популяризацию научных знаний премию получила главред журнала "Наука и Жизнь" Елена Лозовская.

Правительственную премию получила обозреватель "Новой газеты" Мурсалиева, автор нашумевшей статьи о "группах смерти" в соцсетях, а также ее коллега - редактор отдела спецрепортажей "Новой" Ольга Боброва. Обе получили премию "за серию журналистских расследований по проблемам безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Премию также получили сотрудники "Комсомольской правды": первый заместитель главного редактора Олеся Носова, шеф-редактор Алексей Ганелин и сотрудники Александр Чепель и Наталья Вороная.

В числе лауреатов также гендиректор "ГПМ Радио" Юрий Костин, заместитель главного редактора канала "Россия-Культура" Бэлла Куркова, президент "Макс Медиа групп" Михаил Микшис, председатель оргкомитета по проведению XX Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке Мариэтта Розенталь и шеф-редактор газеты "Якутск вечерний" Леонид Левин.

В распоряжении указывается, что Минкомсвязи должно обеспечить изготовление почетных знаков лауреатов премии, удостоверений к ним и дипломов. Также министерство должно проконтролировать их вручение и перечисление денежной части премии.

В прошлом году лауреатами правительственной премии в области СМИ стали 22 человека. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, его первый заместитель Александр Файфман и главный режиссер канала Роман Бутовский - "за организацию трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню Военно-Морского Флота".

Гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия получил премию за новые творческие форматы телевидения. Была также отмечена команда отдела происшествий газеты "Коммерсант" за серию репортажей и расследований, посвященных борьбе с преступностью и коррупцией, и редакция портала "Такие дела" во главе с директором Дмитрием Алешковским.