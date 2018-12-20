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Цукерберг оставил без ответа предложение выступить в Совете Федерации

Приглашение создателю Facebook было направлено еще в июне

Цукерберг оставил без ответа предложение выступить в Совете Федерации
Создатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг не отреагировал на приглашение российских сенаторов выступить на заседании Совета Федерации в качестве эксперта, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко.

"Не отреагировал никоим образом. Мы прямого контакта с ним не имеем, можем действовать только через министерство иностранных дел. В министерство иностранных дел мы обратились, МИД попросил российское посольство в США направить официальное приглашение, но ни ответа, ни привета, ни реакции", - сказал Тимченко журналистам в четверг.

По его словам, приглашение Цукербергу было направлено в июне.

В качестве эксперта

30 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что палата направит Цукербергу приглашение с просьбой выступить перед российскими сенаторами в качестве эксперта.

"Я бы считала, что конкретное предложение по Цукербергу заслуживает внимания, эта тема чрезвычайно сейчас актуальна. Сможет он приехать или нет - это второй вопрос. Но в любом случае я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний в "часе эксперта", - сказала тогда Матвиенко на заседании Совета Федерации.

"Мы направим, безусловно, приглашение и постараемся организовать его приезд", - отметила она. По ее мнению, зарубежные эксперты "в нашем формате были бы очень уместны".

В Совете Федерации существует практика приглашения на пленарные заседания палаты специалистов из разных областей для выступления в рамках "часа эксперта". Как сообщила Матвиенко, есть список и других интересных зарубежных экспертов по разным темам, которых также можно было бы пригласить выступить перед сенаторами.

Уже выступал перед парламентами

С предложением пригласить Цукерберга в Совет Федерации выступил на заседании палаты сенатор Антон Беляков. По его словам, создатель Facebook ранее уже выступал перед американским и европейским парламентами.

"Его выступления в обоих случаях были сопряжены с темами, актуальными для нашей страны, и, кстати, он непосредственно касался вопросов России. Он говорил о безопасности информации, о невозможности допущения доступа к персональным данным, о недопустимости распространения вредоносного контента", - сказал сенатор. "Я абсолютно уверен, что это человек, которому есть что сказать и который смотрит в будущее", - отметил Беляков.

Давать трибуну "русофобу"?

Со своей стороны сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался против приглашения Цукерберга, сказав, что считает его русофобом, поэтому "давать ему трибуну в нашем зале не совсем правильно".

Однако Матвиенко на это ответила, что "надо и с русофобами встречаться, надо слышать разные точки зрения". "Если человек выступает в Конгрессе США, где ему просто допрос устроили на пять или шесть часов, выступает в Европарламенте, почему Совет Федерации не может вступить в диалог и, вообще, в том числе задать вопросы по его русофобским высказываниям", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что "надо не только удобных спикеров слушать, но и неудобных". "Надо вести диалог. Я за диалог", - сказала она.

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Теги: Марк Цукерберг, Facebook, Совет Федерации, Валентина Матвиенко

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