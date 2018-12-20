РФ будет и дальше оказывать помощь Донбассу

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит оказывать гуманитарную и другую помощь людям, проживающим в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем это делать дальше", - сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что блокаду между Донбассом и остальной частью Украины установила не Россия, а украинские власти.

"Это они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, причем мирные", - добавил президент.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.