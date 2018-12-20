МВД нашло нарушения в статье о наркоманке на сайте "Батенька, да вы трансформер"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - МВД приняло решение о блокировке статьи на интернет-ресурсе "Батенька, да вы трансформер", в которой, по мнению министерства, создается положительный образ наркоманов.

"МВД России проведена проверка статьи "Героин - собственность модели", опубликованной на одном из интернет-ресурсов, на предмет наличия в ней информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Статья "Героин - собственность модели" была опубликована на сайте интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" 18 декабря. В ней рассказывается о девушке, якобы употребляющей героин в течение десяти лет. Статья вызвала возмущенную реакцию в социальных сетях, так как, по мнению пользоваталей, в ней создавался положительный образ девушки-наркоманки. Определенные вопросы профессионального характера возникли и в журналистской среде.