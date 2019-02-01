Суд в Москве заключил в СИЗО героиню скандальной статьи про героин

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы отправил под арест Анну Глазову - по данным СМИ, героиню статьи издания "Батенька, да вы трансформер", в которой полиция усмотрела создание положительного образа наркоманов.

"Глазовой изменена мера пресечения на заключение под стражу на 28 суток, то есть по 27 февраля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

В отношении нее, по данным суда, возбуждено уголовное дело о "незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств" (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Как сообщалось, Глазова находилась под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков, однако была объявлена в розыск. По некоторым данным, девушка - героиня получившей скандальную известность статьи "Героин - собственность модели", опубликованной на сайте интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" 18 декабря прошлого года.

В указанном материале рассказывается о девушке под псевдонимом Тэо, якобы употребляющую героин в течение десяти лет. Статья вызвала возмущенную реакцию в социальных сетях, так как, по мнению пользоваталей, в ней создавался положительный образ девушки-наркоманки. Определенные вопросы профессионального характера возникли и в журналистской среде.

МВД России по результатам проверки установило, что "статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики" и решило заблокировать материал. После обращения Роскомнадзора редакция "Батеньки" сняла публикацию с сайта.