Факультет журналистики МГУ объявил лауреата стипендии "Интерфакса-2019"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Факультет журналистики Московского Государственного Университета имени Ломоносова и Группа "Интерфакс" приняли решение о присуждении звания лауреата стипендии имени Грищенко в 2019 году студентке 4-го курса дневного отделения Марии Ефимовой.

Имя нового стипендиата "Интерфакса" было объявлено 20 декабря на ежегодном Дне практики факультета журналистики МГУ.

"Ежедневно в России выходит около 200.000 новостей. Больше половины из них - откровенные перепечатки чужих материалов, еще четверть - чуть доработанные чужие тексты. С каждым годом ценность создания настоящих новостей растет, и поэтому "Интерфакс" поощряет инициативу, проактивный подход, свежий взгляд настоящих профессионалов", - сказала директор по развитию системы мониторинга СМИ "СКАН-Интерфакс" Юлия Михайлова, вручая награду стипендиату "Интерфакса-2019".

Ефимова представила на конкурс серию авторских материалов, подготовленных во время прохождения практики в "Новой газете", и стала пятнадцатым по счету стипендиатом Группы "Интерфакс". "Мария написала взвешенные тексты с комментариями, приводила в материалах разные мнения и экспертные оценки", - подчеркнула Михайлова, представляя победителя конкурса.

"И мы хотели бы отметить еще двух студентов - студентку 4-го курса Владу Шамардину за практику в "Коммерсанте". Влада писала тексты на общественно-политические темы, тоже на достаточно хорошем уровне. И студентку 1-го курса магистратуры Ануш Долуханян за практику в "РИА Новостях". Ануш делала большие интересные лонгриды, которыми можно зачитаться", - добавила Михайлова.

Участниками творческого конкурса на звание стипендиата "Интерфакса-2019" стали 25 студентов журфака МГУ.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли по три представителя от МГУ и "Интерфакса", оценивала не только качество представленных студентами-стажерами работ (не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики), но и успешное завершение учебного семестра.

Стипендия "Интерфакса" на факультете журналистики МГУ учреждена в 2004 году в память о Борисе Грищенко, который почти 40 лет своей жизни отдал информационной журналистике, проработав более 10 лет в "Интерфаксе". Многие годы Грищенко являлся корреспондентом "кремлевского пула".