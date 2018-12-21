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Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Суд отказался отменить арест Пономарева, ему лишь сократили срок

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста
Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев в пятницу вышел на свободу, отбыв административный арест, назначенный ему за организацию несанкционированной акции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", дежурный полицейский в спецприёмнике №1 для содержания лиц арестованных в административном порядке Главного управления МВД по Москве сообщил журналистам, что Пономарев был освобождён в 10:00.

Сам правозащитник по телефону сообщил журналистам, что в настоящий момент его выпустили из ОВД Мещанское, куда его вывезли около 8:30 утра.

"Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис", - сказал он.

Административный арест

Тверской суд 5 декабря признал Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста.

Мосгорсуд 8 декабря не нашел оснований для отмены ареста правозащитника. Апелляционная инстанция ограничилась сокращением Пономареву срока ареста с 25 до 16 суток.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал при помощи репоста в своем фейсбуке записи об акции.

Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения. По словам его адвоката Генри Резника, правозащитник не высказывал каких-либо идей и не обсуждал никакие политические платформы.

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Теги: Лев Пономарев
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