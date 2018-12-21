Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев в пятницу вышел на свободу, отбыв административный арест, назначенный ему за организацию несанкционированной акции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", дежурный полицейский в спецприёмнике №1 для содержания лиц арестованных в административном порядке Главного управления МВД по Москве сообщил журналистам, что Пономарев был освобождён в 10:00.

Сам правозащитник по телефону сообщил журналистам, что в настоящий момент его выпустили из ОВД Мещанское, куда его вывезли около 8:30 утра.

"Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис", - сказал он.

Административный арест

Тверской суд 5 декабря признал Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста.

Мосгорсуд 8 декабря не нашел оснований для отмены ареста правозащитника. Апелляционная инстанция ограничилась сокращением Пономареву срока ареста с 25 до 16 суток.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал при помощи репоста в своем фейсбуке записи об акции.

Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения. По словам его адвоката Генри Резника, правозащитник не высказывал каких-либо идей и не обсуждал никакие политические платформы.