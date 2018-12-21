Пономарев возмутился поведением полиции при его освобождении из спецприемника

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - 77-летний глава движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил, что примет решение об обжаловании действий полиции при его освобождении из спецприемника, где он отбыл 16 суток административного ареста, после изучения законодательства в этой сфере.

"Наверное, буду (обжаловать). Надо полицию спросить, действительно ли у них не написано, из какого места выпускать. Но это мерзко, и, главное, непонятно, с какой целью делается: в результате интерес ко мне только возрастает, очевидно", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

Он возмутился действиями правоохранительных органов: "Меня должны были выпустить в 10 часов, бюрократически все было сделано правильно. Но при этом, по словам сотрудников полиции, ни у них, ни в законе не написано, откуда выпускается Пономарев в 10 часов".

Он пояснил, что в районе 8 часов утра к нему приехали полицейские, один из них - "милейший человек" - сообщил ему, что ему придется немедленно уехать из спецприемника. "Я сказал, что никуда не уеду, к 10:00 сюда приедет мой сын и так далее. В результате этот милейший человек был вынужден взять меня под руку, подтолкнуть меня к дверям. Я сказал им, что они применяют силу, и в связи с этим был вынужден поехать", - сказал он.

Правозащитник добавил, что из спецприемника его привезли в ОВД Мещанское, к персоналу которого у него претензий нет, и ровно в 10:00 с сумками "вышвырнули" на улицу, хотя он просил позволить ему дождаться сына в здании.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями полиции по поводу обстоятельств освобождения Пономарева из спецприемника.

Между тем член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин считает, что действия сотрудников правоохранительных органов, доставивших Пономарева в ОВД перед освобождением после отбытия административного ареста, противоречат закону "О полиции".

"Такой практики нет. Статья 14 закона "О полиции" содержит исчерпывающий перечень оснований для доставления гражданина в служебное помещение органов внутренних дел: если он является подозреваемым, совершил административно-правовое нарушение, находится в беспомощном состоянии и так далее", - сказал Бабушкин "Интерфаксу".

По его словам, такие действия полиции могли быть законными только в случае, если бы Пономарев сам согласился проехать в ОВД, например, для того, чтобы ответить на вопросы, связанные с другим делом.

"А в принудительном порядке, помимо его воли, воспользоваться тем, что он находится под административным арестом, и куда-то его доставлять, это совершенно неправильно", - подчеркнул член СПЧ.

Ранее сообщалось, что Пономарев в пятницу вышел на свободу, отбыв административный арест (16 суток), назначенный ему за организацию несанкционированной акции.

Как передал корреспондент "Интерфакса", дежурный полицейский в спецприемнике номер 1 ГУ МВД РФ по Москве для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщил, что Пономарев был освобожден в 10:00. При этом сам Пономарев по телефону сообщил журналистам, что его выпустили из ОВД "Мещанское", куда его вывезли около 8:30 в пятницу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле проверят информацию, касающуюся освобождения Пономарева из-под ареста. "Этой информацией (об освобождении Пономарева) вряд ли президент располагает. Мы ему не докладывали. Честно говоря, я и сам не знаю нюансов о том, как это происходило", - сказал Песков в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, если речь идет о каких-то возможных нарушениях закона при освобождении Пономарева, то "нужно проверять". "При всем уважении ко Льву Пономареву, мы не можем полностью полагаться на его информацию (об освобождении). Поэтому мы проверим, как это было, и имели ли место какие-то нарушения закона", - заявил Песков.