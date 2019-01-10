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Судья собрала паспорта у журналистов и устроила перекличку на процессе о порче растений сторонниками Навального

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Петербурга провел предварительное судебное заседание по иску к сторонникам оппозиционера Алексея Навального, в котором прокуратура требует возместить 11 млн рублей ущерба, причиненного зеленым насаждениям во время общественной акции 5 мая 2018 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса", перед началом заседания судья Наталья Подольская попросила сдать паспорта всех, кто будет присутствовать в зале, включая журналистов. На заседании была проведена поименная перекличка. "Мы все взрослые, все мы понимаем, что вы все сюда пришли как люди небезразличные, заинтересованные. Кто-то из вас может в дальнейшем участвовать в заседании как свидетель", - сказала судья, объясняя такие меры.

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На заседании ответчики не согласились с позицией прокуратуры и рядом доводов третьего лица - комитета по благоустройству Петербурга. Рассмотрение дела продолжится 5 февраля.

Представители ответчиков поставили перед судом вопрос о методике расчета ущерба зеленым насаждениям. Суд удовлетворил часть заявленных ими ходатайств, постановив истребовать документы о стоимости отдельных видов насаждений и о том, как изучалось их текущее состояние.

Претензии к активистам

В середине декабря штаб Навального в Петербурге опубликовал в твиттере материалы иска прокуратуры к политическим активистам Денису Михайлову и Богдану Литвину с требованием возместить 11 млн рублей ущерба за повреждение городской собственности на митинге 5 мая 2018 года.

Михайлов и Литвин названы в заявлении организаторами несанкционированного митинга в Александровском саду 5 мая с последующим шествием по Невскому проспекту, "выразившегося в порче и уничтожении зеленых насаждений в центральной части города". Сумма ущерба в иске составляет 10 млн 953 тыс. рублей.

В июне 2018 года Михайлов был арестован на 25 суток за участие в несогласованной протестной акции 5 мая.

По официальным данным полиции, в несогласованной акции приняли участие около 2 тыс. человек. Порядка 200 из них были доставлены в отделы полиции. Впоследствии около 40 активистов были арестованы, десятки получили штрафы.

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Теги: Петербург, Алексей Навальный

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