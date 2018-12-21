ВС запретил включать в конкурсную массу банкротов средства гособоронзаказа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средства государственного оборонного заказа, поступившие организации-банкроту, не должны попадать в конкурсную массу, решил Верховный суд (ВС) РФ. К такому выводу он пришел, рассматривая спор между конкурсным управляющим ООО "Сахаспецтехника" и АО "Газпромбанк".

Закон о несостоятельности обязывает конкурсного управляющего оставлять для расчетов компании-банкрота только один счет в банке, а другие по мере обнаружения закрывать. Так и попытался поступить управляющий в деле о банкротстве строительной компании "Сахаспецтехника", которая строила склады для войсковой части в Хабаровском крае. Но "Газпромбанк", где были открыты "оборонные" спецсчета "Сахаспецтехники", отказался это сделать.

Суды трех инстанций по иску конкурсного управляющего все-таки обязали банк закрыть счета, сославшись на требования закона о банкротстве. По их мнению, он является специальным по отношению к закону об оборонном заказе, и поэтому остаток денег на спецсчетах нужно зачислить на единый расчетный счет должника для погашения требований всех кредиторов общества без учета каких-либо особенностей.

Но ВС РФ, куда пожаловался банк, с этим не согласился и отменил решения нижестоящих судов, отказав в удовлетворении иска конкурсного управляющего. "В ходе конкурсного производства отдельные счета не подлежат автоматическому закрытию, - говорится в определении ВС РФ, опубликованном в картотеке дел. - Обособление денежных средств, поступивших в ходе исполнения государственного оборонного заказа и аккумулированных на особых счетах получателя, сохраняется и в процедурах банкротства последнего".

Свое решение ВС РФ объяснил тем, что фактически закон об оборонном заказе ограничивает организацию в свободном использовании бюджетных ресурсов, полученных в рамках гособоронзаказа. Иные кредиторы компании-банкрота, не имеющие к этому заказу отношения, не могут рассчитывать на удовлетворение своих требований за счет "оборонных" денег.

ООО "Сахаспецтехника" находится в стадии ликвидации. 70% в его капитале принадлежит АО "Компания ЭМК-Инжиниринг", в отношении которого введено конкурсное производство. Крупнейшим кредитором "ЭМК-Инжиниринг" является минобороновский ФГУП "ГВСУ №14" (5,79 млрд руб., 91,5% от общей суммы задолженности, превышающей 6 млрд руб.).