ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета.

"Мы обсудили консолидацию группы ВЭБ.РФ. К лету будущего года должно произойти существенное сокращение сотрудников во всей группе", - сказал председатель ВЭБа.

"К настоящему моменту в группе работает около 8 тысяч человек, хотя в самой организации ВЭБ.РФ мы пережили сложный период трансформации и было сокращено ровно половина сотрудников. Берем на себя обязательства создать компактную, хорошо управляемую, высокопрофессиональную группу, в которой будет работать не более 3 тысяч человек", - заявил Шувалов.

В октябре глава госкорпорации говорил, что ВЭБ оптимизирует численность штата и уже провел значительные сокращения, с 1 октября в госкорпорации действует новое штатное расписание. "Это непростая работа, требует конкретных разговоров с людьми, понимания их ситуации, но группа должна обладать высочайшими профессионалами, чтобы их авторитет признавался и в правительстве, и в кредитных организациях", - сказал тогда Шувалов.

В начале июня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ВЭБ планирует сократить до половины штата, или около 900 человек. По информации издания, это один из шагов, которые новое руководство госкорпорации намерено предпринять для сокращения издержек и улучшения финансовых результатов.