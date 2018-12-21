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Шувалов отчитался о безубыточном годе ВЭБ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ заканчивает текущий год без убытка, прибыль госкорпорации составит 24 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Этот год мы заканчиваем безубыточно, с прибылью 24 миллиарда рублей. И будущий год также мы планируем, что наша деятельность будет позитивной, без фиксирования убытка", - сказал Шувалов.

В прошлом году ВЭБ получил чистый убыток по РСБУ в размере 200,4 млрд рублей против убытка в 128,1 млрд рублей за 2016 год. Чистый убыток госкорпорации по МСФО в 2017 году составил 288 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

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По словам Шувалова, портфель ВЭБ будет разделен на две группы. Первая - накопленный к 2018 году портфель, этот блок возглавляет первый заместитель председателя ВЭБ Михаил Кузовлев. По этому портфелю будут создаваться "специальные механизмы управления", уточнил глава ВЭБ.

Над созданием нового портфеля ВЭБа будет работать блок другого первого зампреда - Николая Цехомского, сказал Шувалов.

"По накопленному портфелю мы будем работать, но не торопясь, с тем, чтобы получать наибольшую выгоду от тех активов, которые есть. Многие активы очень хорошие. Кстати, преувеличено мнение о том, что финансовое положение ВЭБ "подсело" из-за олимпийских проектов. Это не совсем так. У нас есть действительно проблемные активы, но часто проблемы их заключаются в том, что балансовая стоимость не сопряжена или не адекватна реальной стоимости этого актива. И для нашего коллектива на 2019 год основная задача - это добиться определения справедливой стоимости всех активов и постановки их на баланс. И тогда это будет означать окончание процедуры оздоровления", - отметил глава ВЭБ.

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Теги: ВЭБ, Игорь Шувалов

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