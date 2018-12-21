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В Петербурге арестован анестезиолог, обвиняемый в надругательстве над пациентками

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суд Петербурга отправил под арест врача медицинского центра, задержанного в Петербурге по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пациенток после операций с общим наркозом, сообщает объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в закрытом выездном судебном заседании в Александровской больнице ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Армена Оганесяна. Оганесян обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.3 ст.132 УК РФ (2 эпизода) и ч.1 ст.131 УК РФ. Обвинение Оганесяну предъявлено 19 декабря, вину он не признает. Суд заявленное ходатайство удовлетворил. Срок меры - до 20 февраля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщила накануне пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу, фигурантом уголовного дела стал анестезиолог-реаниматолог 1960 года рождения.

"По данным следствия, 19 декабря 2018 года в одном из государственных бюджетных учреждений здравоохранения подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения, находившихся в палате после операций с применением общего наркоза, поочередно совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал", - говорится в сообщении ведомства.

После задержания подозреваемому стало плохо, он госпитализирован и находится под охраной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ранее в полицию Адмиралтейского района города обратилась 32-летняя жительница города Тосно с заявлением о том, что несколькими часами ранее врач-анестезиолог, находясь в помещении медицинского центра на Старо-Петергофском проспекте, совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

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Теги: Петербург

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