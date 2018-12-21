Бухгалтер РИА ФАН подала к Минюсту США иск о защите чести и достоинства

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к американскому Министерству юстиции о защите, чести, достоинства и деловой репутации сотрудницы РИА ФАН Елены Хусяйновой, которую США обвинили во вмешательстве в их выборы.

"В заявлении истец указывает, что 19 октября ответчик разместил на своем официальном сайте файл, в котором содержатся персональные данные истца, а также сведения об истце, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу.

"Указанный файл является по сути обвинением в совершении преступления, неоднократно упоминаются фамилия, имя, отчество, место работы, регион проживания. Никакого согласия ответчику на обработку, а тем более на публичное распространение персональных данных истец не давала", - отмечается в сообщении.

Также в иске говорится, что файл содержит следующие порочащие истца сведения: необоснованные обвинения в совершении преступления, а именно в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, в нарушение раздела 371 статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов, с целью устроить раскол и разделение в политической системе США.

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"По мнению истца, порочащий характер сведений подтверждается самим текстом заявлений о совершении истцом уголовно наказуемых деяний. При этом в тексте не имеется каких-либо доказательств совершения преступления, кроме ссылок на выполнение истцом своих должностных обязанностей как главного бухгалтера ООО "Федеральное агентство новостей". Истец ссылается на статью 42 УК РФ, согласно которой не является преступлением причинение вреда охраняемым законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения", - отмечает пресс-служба.

Также распространение сведений истец считает нарушением презумпции невиновности.

"Распространение ответчиком сведений причинило истцу моральный вред, выразившийся в ухудшении состояния здоровья, душевных волнениях и переживаниях", - отмечается в сообщении суда.

Хусяйнова оценивает размер компенсации морального вреда в сумму 5 млн рублей.

Как следует из заявления, она просит признать незаконными действия Минюста США в части опубликования в интернете своих персональных данных, признать распространение ведомством сведений о себе не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Также она просит опровергнуть опубликованные сведения и выплатить ей 5 млн рублей компенсации.

19 декабря Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, в том числе РИА "Федеральное агентство новостей", а также его дочернюю петербургскую компанию USA Really.

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Теги: РИА ФАН, Петербург, США, Елена Хасяйнова

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