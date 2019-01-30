Суд вернул бухгалтеру РИА ФАН иск к Минюсту США о защите чести и достоинства

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда постановила вернуть сотруднице РИА ФАН Елене Хусяйновой иск к министерству юстиции США, поданный ей в Сестрорецкий районный суд.

Как уточнили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Сестрорецкий суд отказал Хусяйновой в принятии иска в то время, как должен был вернуть ей иск, поскольку данный случай не может рассматриваться районным судом. "Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда определение суда первой инстанции отменила и определила вернуть исковое заявление истцу", - сообщили в суде.

В пресс-службе добавили, что истец вправе подать иск к Минюсту США в инстанцию, предусмотренную законом, не уточнив, куда именно.

19 декабря 2018 года Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, в том числе РИА "Федеральное агентство новостей", а также его дочернюю петербургскую компанию USA Really.

Хусяйнова подала иск в суд, попросив признать незаконным опубликованное в интернете в отношении нее обвинение в совершении уголовного преступления в порядке уголовного судопроизводства США. В частности, истец просила признать сведения, содержащиеся в обвинении, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, требовала удалить эти сведения с сайта, отозвать обвинение, компенсировать причиненный ей моральный вред в 5 млн рублей.

В конце декабря Сестрорецкий районный суд отказал Хусяйновой в принятии иска о защите чести и достоинства к Минюсту США, "поскольку ее заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как рассматривается и разрешается в ином судебном порядке". Хусяйнова не согласилась с решением и обжаловала его в городском суде.