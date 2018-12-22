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МВД собралось ввести в свою компетенцию государственный пожарный надзор

В настоящее время функции Госпожнадзора возложены на МЧС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ предлагает до конца лета 2019 года наделить полицию полномочиями по государственному пожарному надзору.

Ведомство разметило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки соответствующих поправок в "Положение об МВД". "Краткое описание проблемы: наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", - говорится в документе.

В нем отмечается, что планируемый срок вступления изменений в силу - август 2019 года. Каких-либо других подробностей, в том числе, обоснование необходимости подготовки таких поправок, не приводится.

В настоящее время функции Госпожнадзора лежат на министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). В МВД не уточняют, планируется ли полностью передать функцию пожарного надзора от МЧС к МВД.

С 1927 года Госпожнадзор входил в состав НКВД и МВД, а с 2001 года был переведен в систему МЧС.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей МВД и МЧС по этой инициативе.

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Теги: МВД, МЧС, Госпожнадзор

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