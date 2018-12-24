Глава Кубани назвал курортный сбор жизненной необходимостью

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Курортный сбор, оплачиваемый туристами в Краснодарском крае, в будущем станет серьезным подспорьем в развитии курортной отрасли, но пока сумма полученного в 2018 году дохода невелика, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Сегодня он незначительный, и мы получили сумму, конечно, небольшую. Тут надо еще сбалансировать наши желания с настроением отдыхающих", - сказал глава Кубани журналистам.

До последнего времени, отметил губернатор, Краснодарский край "тратил больше на подготовку курортов, курортных городов, чем получал".

"Это объективно. Поэтому курортный сбор - это не прихоть, это жизненная необходимость для того, чтобы мы получили деньги не только из бюджета на подготовку курортов к сезону, а искали и какие-то другие источники. Невозможно возложить бремя развития курортов только на бюджет края", - добавил он.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 года, муниципалитеты собрали 108 млн рублей курортного сбора, что на 55% выше заявленного годового плана.

В регионе отмечена высокая собираемость и низкий процент отказов от уплаты.

Курортный сбор в Краснодарском крае взимается с 16 июля 2019 года в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Его размер в 2018 году составил 10 рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Полученные от сбора средства должны направляться только на развитие курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. С 1 мая сбор взимают в экспериментальном режиме с туристов, останавливающихся в гостиницах, санаториях и других объектах размещения, в некоторых курортных городах Алтайского и Ставропольского краев, с 16 июля - в Краснодарском крае. С 1 мая 2019 года курортный сбор начнут взимать в Крыму.