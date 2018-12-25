С мая в трех пилотных регионах РФ собрали почти 300 млн руб. курортного сбора

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Почти 300 млн рублей курортного сбора собрано с мая в трех регионах России, которые приняли участие в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"С момента запуска эксперимента, с мая месяца и по 21 декабря, собрано около 296 млн рублей средств", - сказал Чеботарев журналистам во вторник.

Он уточнил, что Ставропольский край собрал 169 млн 264 тыс. руб., Краснодарский край - 108 млн 418 тыс. руб., Алтайский край - 18,3 млн руб.

По его словам, курортный сбор оплатили около 1,8 млн человек.

"Первый блин не был комом, отказов мы наблюдали порядка только 3%. То есть 97% туристов заплатили это сбор. Такая погрешность может быть. Мы считаем, что это нормально", - заявил Чеботарев.

Он отметил, что все собранные средства направлены на развитие объектов курортной инфраструктуры, на ряде объектов работы завершены.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. С 1 мая сбор взимают в экспериментальном режиме с туристов, останавливающихся в гостиницах, санаториях и других объектах размещения, в некоторых курортных городах Алтайского и Ставропольского краев, с 16 июля - в Краснодарском крае. С 1 мая 2019 года курортный сбор начнут взимать в Крыму.