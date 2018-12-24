ВС Чечни оставил в силе продление ареста правозащитнику Титиеву

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни подтвердил законность продления срока содержания под стражей руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает пресс-служба организации.

"Продление ареста оставили в силе", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном центре.

10 декабря Шалинский городской суд продлил еще на три месяца - до 22 марта 2019 года - срок ареста Титиева. В "Мемориале" отметили, что срок ареста отсчитывается от 22 декабря, так как до этой даты было предыдущее продление.

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел около 200 граммов марихуаны. Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января 2018 года.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.