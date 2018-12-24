Санта Клаус привез подарки для детей в российские города

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта Клаус в понедельник доставил подарки в несколько российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Кроме того, Санта Клаус успел подарить подарки детям в Перми, Челябинске, Новосибирске, Норильске, Иркутской области, Волгограде, Якутске, Магадане, в Чукотском автономном округе, Петропавловск-Камчатском, Комсомольск-на-Амуре и Невельске (Сахалинская область).

На данный момент Санта Клаус раздал уже более 2,2 млрд подарков. В настоящий момент он направляется в сторону Ирана. На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь Санта Клауса.

Ежегодно для контроля за передвижениями Санта Клауса и оленя Рудольфа используются десятки РЛС, размещенных в различных районах США и Канады. Кроме того, спутники с инфракрасными сенсорами, находящиеся на геостационарной орбите, также отслеживают их полет, улавливая излучение, исходящее от теплого носа олененка Рудольфа.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Но в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.