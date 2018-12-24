Первый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах РФ в ночь на 25 декабря, сообщил заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов в эфире вечернего выпуска новостей.

"Первый канал принял историческое решение. Мы переходим на 11-зонное вещание в соответствии с 11 часовыми поясами России", - сказал Клейменов. По его словам, переход назначен на 1 января, но в действительности начнется уже в ночь на 25 декабря, чтобы зрители успели привыкнуть к новому расписанию.

Изменения коснутся шести нечетных часовых поясов: Зоны -1 (Калининград), Зоны +1 (Ижевск, Астрахань, Волгоград, Самара, Саратов, Ульяновск), Зоны +3 (Омск), Зоны +5 (Улан-Удэ, Иркутск), Зоны +7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан), Зоны +9 (Петропавловск-Камчатский, Анадырь).

До этого момента у Первого канала было лишь пять зон вещания - в четных часовых поясах, а вещание в нечетных проходило с часовым отставанием или опережением указанного в телепрограмме времени.