Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двоих детей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Двое маленьких детей стали жертвами пожара в частном доме в деревне Старые Кандры Туймазинского района Башкирии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС во вторник.

"В 06:35 поступило сообщение о пожаре в жилом бревенчатом доме. В ходе разбора места пожара обнаружены погибшие девочки четырех и двух лет", - сказал сотрудник пресс-службы.

В 07:05 пожар локализован на площади 32 кв. м, в 07:35 открытое горение ликвидировано.

К месту пожара выехал заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов.

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, психолог МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.