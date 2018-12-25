Один из четверых пострадавших при пожаре в Хабаровском крае детей скончался

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка при пожаре в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края, сообщает Следственное управление СКР по региону во вторник.

"По факту смерти 2-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 декабря в квартире на третьем этаже жилого дома, в поселке Заветы Ильича, произошел пожар. В результате ЧП пострадали двое детей мальчики 2016 и 2018 г.р. С ожогами различной степени тяжести они доставлены вертолетом в больницу Хабаровска.

25 декабря, несмотря на старания врачей, 2-летний мальчик скончался. Также в результате пожара пострадали еще двое детей из соседней квартиры -девочка 2015 г.р. и мальчик 2017 г.р. С отравлениями продуктами горения они доставлены в Ванинскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.