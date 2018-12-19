Почти 400 детей в России погибли в пожарах в 2018 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пожары в России в текущем году унесли жизни почти 400 детей, сообщили в МЧС РФ.

"В этом году, к сожалению, уже 386 (случаев) - это гибель несовершеннолетних на пожарах", - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев в среду на пресс-конференции.

По его словам, большинство из них погибли при пожарах в жилом секторе.

Основные причины гибели детей на пожарах: социальная среда, оставление детей одних, несоблюдение правил пожарной безопасности, добавил Еникеев.

Последний случай гибели детей на пожаре произошел сегодня в Магадане. По информации СК, утром 19 декабря в частном доме в Магадане произошел пожар, в результате которого погибли двое детей - двух и четырех лет. Их мама и еще один ребенок 11 месяцев доставлены в больницу.