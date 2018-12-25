Россиянам напомнили о необходимости погасить долги перед новогодними путешествиями

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пограничная служба ФСБ России в преддверии новогодних праздников напомнила о возможных проблемах, которые могут возникнуть при выезде из страны у россиян, не погасивших задолженности, и рекомендует заблаговременно ознакомиться с информацией на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Погранслужба обращает внимание на то, что уточнить информацию о наличии ограничения права на выезд из РФ необходимо как минимум за неделю до предполагаемого выезда для решения вопросов, связанных с оплатой задолженностей и отменой ограничения на выезд.

Отмечается, что решение вопроса срочной отмены ограничения на выезд непосредственно в пункте пропуска при оплате задолженности после отказа в выезде из РФ "не дает гарантий выезда в тот же день, если из ФССП России не поступит поручение об отмене действующего запрета".

Выезд за рубеж может быть ограничен при наличии задолженности в 30 тыс. рублей.