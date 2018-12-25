Что произошло за день: вторник, 25 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году. Как пишет Wall Street Journal, это связано с опасениями ослабленного спроса и избыточным производством углеводородов. Так, баррель нефти марки Brent будет стоить $69 с небольшим вместо $77, а WTI - $63 вместо $70.

- Россия расширила санкции против Украины. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое распространяет действие специальных экономических мер, введенных в ноябре, еще на 200 украинских физических и юридических лиц.

- Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Он рассказал, что на это решение отчасти повлияло недавнее общение с австрийской полицией, которая заподозрила российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Биатлонист также признался, что в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.

- Верховный суд РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасности. ВС разъяснил, что нельзя привлекать к ответственности граждан, купивших через интернет "специальные технические средства" и не знавших том, что они могут быть использованы для незаконного получения информации.

- Экс-глава "Росалкогольрегулирования" объявлен в международный розыск. Игоря Чуяна, который в июле покинул пост по собственному желанию, подозревают в злоупотреблениях на 30 млрд рублей. Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.

- Екатеринбургская дума отменила повышение зарплаты мэру города Александру Высокинскому. Решение, принятое в начале декабря, раскритиковали в генсовете "Единой России". Согласно проекту, который сегодня был отменен, годовая зарплата избранного в сентябре градоначальника должна была стать вдвое больше, чем у его предшественника Евгения Ройзмана.

- Сход грунта в устье реки Бурея в Хабаровском крае был вызван оползнем, а не метеоритом. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, побывавшая на месте событий, его же подтверждают в РАН. Ученые говорят, что метеорит такого размера не мог бы остаться незамеченным и заставил бы "вздрогнуть" всю планету.

- До 2024 года в Москве планируют открыть еще 54 станции метро. Заммэра Марат Хуснуллин рассказал, что 2018 год стал рекордным в истории метростроения: открыли 17 новых станций. Кроме того, в ближайшие пять лет столичные власти обещают построить около 450 км железнодорожных путей, которые будут интегрированы в транспортную систему Москвы.