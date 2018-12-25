Косачев предложил составить "список Браудера" из самых одиозных иностранных политиков

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предлагает составить "список Браудера", включив в него наиболее одиозных иностранных политиков, очерняющих Россию.

"Есть идея вести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе", - сказал Косачев во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством палат российского парламента.

По его мнению, такую работу могла бы организовать комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. "А реестр мог бы условно именоваться "списком Браудера" как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики", - отметил глава комитета.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который в России заочно уже осужден за тяжкие финансовые преступления.

21 декабря сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера по делу об организации преступного сообщества. Ущерб бюджету РФ от деятельности этого сообщества следствие оценивает более чем в 10,5 млрд рублей.