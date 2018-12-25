Перестрелка произошла в центре Казани

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД Татарстана.

"Перестрелке произошла на улице Островского рядом с кафе. Раненые доставлены в городскую больницу. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Он же уточнил, что на месте работают сотрудники полиции.

О стрелявшем ничего пока не сообщается.

В Минздраве региона уточнили, что в больницу были доставлены двое мужчин. "Они прооперированы. Один из них в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом состоянии. Оба в реанимации", - добавил собеседник агентства.