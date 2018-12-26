В России

Уральский перевозчик заплатит штраф из-за кондуктора автобуса, оскорбившего инвалида

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Административная комиссия оштрафовала транспортное предприятие в Екатеринбурге после инцидента в автобусе, когда кондуктор потребовала от незрячего пассажира оплатить проезд собаки-поводыря, сообщается на сайте администрации города.

"На административную комиссию был приглашен директор ООО "ПАТП "Город" Вячеслав Волков, который подтвердил факт того, что кондуктор действительно ошибочно потребовала у незрячего пассажира оплатить проезд. За этот инцидент предприятие было оштрафовано на 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

После инцидента администрация города планирует организовать учебу для кондукторов и водителей на муниципальных предприятиях, а также провести инструктаж для коммерческих перевозчиков.

Как сообщалось, прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов после инцидента в автобусе, когда кондуктор потребовала у инвалида по зрению оплатить проезд собаки-поводыря.

Незрячий житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин написал в фейсбуке, что кондуктор в автобусе N27 оскорбила его после того, как мужчина отказался заплатить за собаку-поводыря. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил профильной службе разобраться в случившемся.

Директор транспортного предприятия, обслуживающего этот маршрут, ООО "ПАТП "Город" Волков извинился перед незрячим мужчиной за поведение кондуктора.

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