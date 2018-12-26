Около 20 детей в больнице Приамурья заразились гепатитом С

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Амурской области выясняют обстоятельства, при которых маленькие пациенты, проходившие лечение в детской областной больнице, заразились гепатитом С, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководители СУ СКР по региону Алексей Лубинский.

"На основании материалов, полученных в результате проверки, проведенной в Амурской областной детской клинической больнице областного управления Роспотребнадзора, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил - ИФ). Следователям предстоит выяснить, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С", - отметил собеседник агентства.

Между тем депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш сообщил "Интерфаксу", что, по имеющейся у него информации, заразились гепатитом С в общей сложности около 20 детей, в разное время проходивших лечение в гематологическом отделении детской областной больницы Амурской области. Родители не знают, когда именно заразились их дети с учетом длительного инкубационного периода. Кроме того, многие из них ранее никак не были связаны друг с другом.