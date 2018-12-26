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Власти Приамурья допустили, что дети с гепатитом С могли заразиться за пределами региона

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пациенты Амурской детской областной больницы, у которых выявлен гепатит С, лечились и за пределами региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"По основному заболеванию заразившиеся дети также неоднократно проходили специализированное лечение в клиниках за пределами Амурской области", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что персонал детской областной больницы и доноры, кровь которых использовалась для переливания, прошли проверку. Источника гепатита С не выявлено.

Также отмечается, что случаи заражения захватывают и прошлый год.

Ранее сообщалось, что на основании материалов, полученных в результате проверки, проведенной в Амурской областной детской клинической больнице областного управления Роспотребнадзора, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш сообщил "Интерфаксу", что, по имеющейся у него информации, в общей сложности заразились гепатитом С около 20 детей, в разное время проходивших лечение в гематологическом отделении детской областной больницы Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил агентству, что причины заражения маленьких пациентов выясняются уже несколько месяцев. Носители вируса среди медицинского персонала не выявлены. Основная версия - нарушение базовых медицинских требований, то есть многоразовое использование медицинских принадлежностей.

Главный врач детской областной больницы Руслан Белоус заявил, что дополнительно биоматериал заболевших детей для молекулярно-генетического анализа будет направлен в Москву.

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Теги: Амурская область

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