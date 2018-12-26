Более 16 тысяч человек погибли в ДТП в 2018 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Почти 16,5 тысяч человек погибли на российских дорогах с начала года, сообщает ГИБДД РФ.

"По данным статистики аварийностей, за 11 месяцев 2018 года на российских дорогах было зафиксировано более 151 тыс. ДТП. В этих происшествиях погибли 16,4 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель стал меньше на 5,4%, травмы различной степени тяжести получили чуть менее 193 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основными причинами автоаварий являются: выезд на встречную полосу, нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, нарушения правил проезда перекрёстков.