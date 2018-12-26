Глава ГИБДД призвал менять правила дорожного движения не чаще раза в год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Граждане не успевают следить за изменениями в правилах дорожного движения (ПДД), их необходимо менять не чаще раза в год, считает начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Конечно же постоянные изменения ПДД влекут то, что граждане недостаточно глубоко в них погружаются, в эти изменения",- сказал Черников на пресс-конференции в среду.

По его мнению, слишком частые законодательные изменения влияют "на общее правосознание (водителей)".

"Мы вспомнили старую практику по части создания рабочей группы для того, чтобы можно было аккумулировать все предложения, и не более раза в год принимать пакетом такие изменения, и в дальнейшем их публиковать и погружать население", - сказал Черников.