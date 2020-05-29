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Новый глава Иркутской области отозвал из суда иск своего предшественника к ФАС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отозвал из Арбитражного суда Москвы иск к ФАС России, который подал его предшественник Сергей Левченко. Пресс-служба ФАС сообщила, что суд удовлетворил отказ чиновника от заявления.

Левченко оспаривал действия антимонопольной службы, которая выявила нарушения в ходе выбора инвесторов для строительства нового терминала в международном аэропорту Иркутска.

По данным ФАС, Кобзев поручил провести торги по строительству терминала "в соответствии с нормами антимонопольного законодательства".

Ранее сообщалось, что ФАС и правительство Иркутской области обсуждали мировое соглашение по делу о строительстве терминала. В марте Кобзев поручил региональному правительству до конца 2020 года провести тендер, чтобы найти инвестора для терминала.

Ранее власти Иркутской области во главе с Левченко привлекли без конкурса к проекту строительства нового терминала в иркутском аэропорту структуры Романа Троценко, в том числе ООО "Инфраструктурная корпорация "Аеон", ООО "Новапорт", ООО "Новапорт холдинг", а также АО "Рампорт аэро" (75% у нидерландской United Airports Management, 25% - у структуры "Ростеха") и учрежденное двумя последними ООО "Терминал Иркутск".

ФАС в июле 2019 года решила, что структуры Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке, ограничившись лишь проектированием.

В конце июля 2019 года ФАС предписала властям расторгнуть соглашения с потенциальными инвесторами, объявить тендер и согласовать его условия с антимонопольным ведомством.

Левченко заявлял, что правительство региона будет самостоятельно строить новый терминал. Он и подал в столичный арбитраж иск о признании незаконным предписание ФАС расторгнуть все соглашения по строительству.

Левченко ушел в отставку в конце 2019 года. В его отношении возбуждены дела об административных правонарушениях.

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем - строительства нового аэропорта за пределами города.

Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В 2019 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 11,3% в сравнении с 2018 годом - до 2,463 млн человек.

Сергей Левченко ФАС Иркутск Иркутская область Игорь Кобзев Арбитражный суд Москвы Роман Троценко Новапорт

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