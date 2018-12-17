Нетаньяху пригласил Путина в Израиль

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава Еврейского агентства для Израиля (СОХНУТ) Ицхак Герцог заявил, что привез приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Израиль.

"Мы привезли с собой приглашение для президента Путина от премьера Израиля (Биньямина Нетаньяху - ИФ) посетить конференцию в Израиле, посвященную освобождению концлагеря Аушвиц (Освенцим)", - сказал Герцог в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что приветствует диалог с Россией в контексте вопроса безопасности Израиля.

"Я думаю, очень важно, что премьер-министр Нетаньяху и президент Путин вновь встретятся для обсуждения определенных стратегических вопросов, что очень важно",- подчеркнул Герцог.

"Мы в Израиле обеспокоены вопросом нарушения израильско-ливанской границы Хезболлой. Я думаю, что должен быть послан четкий сигнал Ирану и его агенту Хезболле, как и его другим агентам в регионе, в частности, ХАМАС по итогам этой встречи", - заключил он.

Встречи после самолета

Отношения России и Израиля осложнились после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые, по мнению российских военных, "подставили" Ил-20 под удар сирийских ПВО, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отказывается считать себя виновным в инциденте.

После гибели самолета лидеры общались по телефону, но полноформатных переговоров пока не было. В октябре Нетаньяху заявлял, что договорился о встрече с Путиным. В середине октября помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что договоренности о конкретной дате встречи нет, но перспектива таких переговоров обсуждается.

Израильские СМИ сообщали, что Нетаньяху рассчитывал переговорить с Путиным в Париже на конференции, посвященной 100-летию с окончания Первой мировой войны, но организовать полноценную встречу опять-таки не удалось. Журналисты не исключали, что израильский премьер вообще откажется от поездки во Францию. В итоге лидерам России и Израиля удалось пообщаться в кулуарах Елисейского дворца 11 ноября.

Последний раз Путин и Нетаньяху говорили по телефону 8 декабря, стороны согласились с необходимостью проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран.