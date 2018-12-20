Лидер ХАМАС посетит Москву по приглашению МИД РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания получил приглашение от МИД РФ посетить Москву, однако даты визита пока нет, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Я знаю, что министерство иностранных дел направило приглашение для делегации во главе с доктором Ханией. Но сейчас нет полной информации о том, когда и как состоится визит", - сказал Нофаль, отвечая на вопрос о том, когда может состояться визит Хании в Москву.

Ранее издающаяся в Лондоне арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что лидер ХАМАС Хания получил официальное приглашение посетить Москву. Утверждается, что он связан с российским планом примирения между Палестинской администрацией и ХАМАС.

По данным газеты, Хания в начале следующей неделе планирует выехать из сектора Газа в Египет, а затем направится в Москву во главе большой делегации ХАМАС.