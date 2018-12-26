Суд продлил арест двоим экс-полицейским по делу об изнасиловании коллеги в Уфе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство о продлении до 28 февраля срока ареста начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву и экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павлу Яромчуку, обвиняемым в изнасиловании девушки-дознавателя.

Адвокаты Матвеева и Яромчука - Аслям Халиков и Александр Черепанов - заявили, что решение о продлении ареста фигурантам будет обжаловано.

"В материале нет даже судебно-медицинской экспертизы, ни ее допроса полного. (...) Никаких оснований продлевать (арест - ИФ) вообще не было", - сказал Халиков.

Ходатайство о продлении ареста экс-начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву Советский районный суд Уфы рассмотрит 27 декабря.

Как сообщалось, 31 октября 51-летний Матвеев, 50-летний Галиев и 34-летний Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело об изнасиловании (п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ) и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

2 ноября Кировский районный суд Уфы взял всех троих обвиняемых под стражу.