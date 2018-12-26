Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
В России

Суд продлил арест двоим экс-полицейским по делу об изнасиловании коллеги в Уфе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство о продлении до 28 февраля срока ареста начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву и экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павлу Яромчуку, обвиняемым в изнасиловании девушки-дознавателя.

Адвокаты Матвеева и Яромчука - Аслям Халиков и Александр Черепанов - заявили, что решение о продлении ареста фигурантам будет обжаловано.

"В материале нет даже судебно-медицинской экспертизы, ни ее допроса полного. (...) Никаких оснований продлевать (арест - ИФ) вообще не было", - сказал Халиков.

Ходатайство о продлении ареста экс-начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву Советский районный суд Уфы рассмотрит 27 декабря.

Как сообщалось, 31 октября 51-летний Матвеев, 50-летний Галиев и 34-летний Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело об изнасиловании (п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ) и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

2 ноября Кировский районный суд Уфы взял всех троих обвиняемых под стражу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Уфа

Новости по теме

В России
Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"
Зачетные испытания завершены, что позволяет поставить комплекс на вооружение в срокПодробнее
 Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли
Глава ЦИК подчеркнула, что если выявленные "Голосом" нарушения на повторных выборах подтвердятся, победителем останется Олег КожемякоПодробнее
 Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столуРоскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу
Самыми сочными оказались абхазские мандарины, но в ведомстве напомнили, что указанию сорта на ценнике не всегда стоит доверятьПодробнее
 Перестрелка произошла в центре КазаниПерестрелка произошла в центре Казани
Двое пострадавших в больницеПодробнее
Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневраРоссия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневра
Силуанов по итогам переговоров воздержался от ответа на вопрос, удалось ли договориться по компенсации Минску убытков от налогового маневраПодробнее
 Глава брянских Клинцов вызвался оплатить поездку детей чиновников в ТурциюГлава брянских Клинцов вызвался оплатить поездку детей чиновников в Турцию
Олег Шкуратов пояснил, что участвовал в поездке, организованной благотворительным фондом, за свой счетПодробнее
 Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"
Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть девяти человекПодробнее
 Россия расширила санкции против УкраиныРоссия расширила санкции против Украины
В списке физических и юридических лиц, на которых распространяются специальные экономические меры, добавилось 200 пунктовПодробнее
 В комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритомВ комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритом
Космический "пришелец" такого размера не только повалил бы лес на километры вокруг, но и заставил бы "вздрогнуть планету", заявили в академииПодробнее
 Кремль переадресовал МИД РФ вопрос о переговорах с сыном КаддафиКремль переадресовал МИД РФ вопрос о переговорах с сыном Каддафи
По сведениям Bloomberg, Саиф аль-Ислам попросил Москву поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах в ЛивииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов

Главный кадровик ГИБДД отпущен из-под домашнего ареста

Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспорт

Эта мера, помимо прочего, стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов, считает президент РФ Подробнее

Мосгорсуд 23 января рассмотрит жалобу защиты Браудера на его заочный арест

JD.com объявила о выкупе своих акций на сумму до $1 млрд

Суд продлил арест двоим экс-полицейским по делу об изнасиловании коллеги в Уфе

Маттиас Варниг оставил пост председателя совета директоров "РусАла"

В Смоленской области возбудили дело из-за предоставленной сироте квартиры с грибком

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+

Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти" Подробнее

Глава "ЛУКОЙЛа" заявил, что не ждет продления соглашения о стабилизации цен на топливо после марта

Огромные камни обрушились на трассу под Севастополем

Вексельберг сообщил о планах поехать на форум в Давос

Палестинский посол сообщил о визите лидера ХАМАС в Москву 15 января

Недельная инфляция в РФ разогналась до максимальных за полтора года 0,3%

В "Оренбурге" отвергли вероятность назначения Карреры главным тренером команды

Почти три сотни пьяных британцев в 2018 году были задержаны в аэропортах страны

Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей

Их доля уменьшилась до 24,7% Подробнее

Власти Приамурья допустили, что дети с гепатитом С могли заразиться за пределами региона

Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки

Порошенко анонсировал санкции против российских депутатов и оборонных заводов

Памфилова направила призовой фонд шуточного конкурса ЦИК на лечение ребенка

Крымский суд отказался освободить командиров украинских кораблей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');