Росздравнадзор выявил нарушения в московской клинике, проводившей "женское обрезание"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В московской клинике, предположительно проводившей девочкам клиторэктомию ("женское обрезание"), Росздравнадзор выявил грубые нарушения.

"В деятельности "Бест клиник" Росздравнадзором выявлены административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (безлицензионная деятельность), ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (грубые нарушения лицензионных требований). Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора, распространенном в среду.

В нём отмечается, что на сайте клиники действительно предлагались услуги по клиторэктомии, "что является грубейшим нарушением российского законодательства". "Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан (п. 2, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния", - говорится в сообщении.

Также были зафиксированы другие нарушения: операции по прерыванию беременности и пластической хирургии в условиях стационара без соответствующей лицензии. Пластические операции проводил акушер-гинеколог без соответствующей квалификации по пластической хирургии.

Ранее СМИ сообщали о том, что в одной из московских клиник клиентам предлагали услугу "женского обрезания".