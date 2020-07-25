Представитель РПЦ назвал варварством женское обрезание

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион осудил практику женского обрезания, которое до сих пор практикуется в некоторых странах.

Отвечая на вопросы ведущей программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), он прокомментировал случай, произошедший год назад в Ингушетии, где обрезание сделали девятилетней девочке.

"Я думаю, что речь в данном случае идет о варварском пережитке прошлого", - сказал митрополит, по мнению которого за такие операции надо наказывать и тех, кто их инициировал, и тех, кто произвел.

Митрополит отметил, что практика женского обрезания не имеет широкого распространения в мусульманской среде. "У нас в России несколько миллионов мусульман, и при этом о таких случаях мы слышим крайне редко", - сказал иерарх РПЦ.

Представитель Церкви выразил надежду, что резонанс, который получил случай в Ингушетии, остановит "ревнителей не по разуму" от проведения таких операций, которые, как считает митрополит, "ничем иным, как калечением, назвать нельзя".