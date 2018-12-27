Дорожное полотно провалилось в центре Петербурга из-за прорыва трубы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы ограничено в связи с прорывом трубы, сообщила пресс-служба компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" в четверг.

"Ведутся ремонтные работы на трубопроводе диаметром 500 по адресу Московский проспект, 10-12. В настоящий момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, идет локализация дефекта. В зоне ремонтных работ шесть жилых зданий, у которых отопление на пониженных параметрах, ГВС (горячее водоснабжение - ИФ) в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

Работы планируется завершить к 3.00 пятницы. Горожан просят соблюдать осторожность, не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам.

До окончания работ ограничено движение по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы.

Ранее в соцсетях появились снимки очевидцев, на которых виден провал асфальта на ширину двух полос движения в направлении Сенной площади и частично - одну полосу в обратном направлении.